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США обеспокоены, что удар по Голанам может привести к войне между Израилем и "Хезболлой", - Axios

Фото: США обеспокоены, что удар по Голанам может привести к войне между Израилем и "Хезболлой" (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Соединенные Штаты Америки обеспокоены тем, что сегодняшний удар по Голанам может привести к войне между Израилем и "Хезболлой". Тем временем в Израиле говорят, что данная атака "пересекла все красные линии".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Axios.

По данным издания, администрация Байдена очень обеспокоена тем, что ракетная атака, убившая 10 человек на Голанских высотах, может привести к полной войне между Израилем и "Хезболлой".

"Атака "Хезболл" пересекла все красные линии, и ответ будет соответствующим", - подчеркнул Кац.

Напомним, сегодня Израиль сообщил, что "Хезболла" нанесла удар в районе Мадждал-Шамса. Эту атаку уже назвали самой смертоносной.

В результате данной атаки погибли уже 11 человек, пострадавших более 30 человек.

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Израиль