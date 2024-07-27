США обеспокоены, что удар по Голанам может привести к войне между Израилем и "Хезболлой", - Axios

По данным издания, администрация Байдена очень обеспокоена тем, что ракетная атака, убившая 10 человек на Голанских высотах, может привести к полной войне между Израилем и "Хезболлой".

"Атака "Хезболл" пересекла все красные линии, и ответ будет соответствующим", - подчеркнул Кац.