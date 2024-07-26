США стурбовані: Росія і Китай знайшли новий спосіб співпраці

Політ викликав тривогу у Вашингтоні та Оттаві щодо того, що Пекін і Москва знайшли новий спосіб співпраці так близько від Північної Америки.

Остін сказав, що бомбардувальники відстежувалися протягом більшої частини їхнього польоту, і "це не було для нас сюрпризом".

Хоча це не рідкість, коли російські літаки обходять повітряний простір США навколо Аляски, спільний політ свідчить про дедалі наполегливішу позицію Китаю та розширення його військових відносин з Росією, зазначає видання.

Політ відбувся за кілька годин до виступу президента США Джо Байдена, в якому він оголосив про вихід з президентських перегонів.

"Ці стосунки турбують нас головним чином тому, що Китай надає підтримку незаконній і непотрібній війні Росії в Україні. Ми бачили докази цього, і ми сподіваємося, що це припиниться в майбутньому, але ми побачимо, що станеться і як ці відносини продовжуватимуть розвиватися", — сказав Остін.

Він виступив за день до того, як розпочне свою 11-ту поїздку до Індо-Тихоокеанського регіону разом з держсекретарем Ентоні Блінкеном. Перший пункт призначення - Японія.

Під час перебування в Токіо Остін також візьме участь у першій в історії тристоронній зустрічі керівників оборонних відомств США, Японії та Південної Кореї.

Потім Блінкен і Остін вирушать на Філіппіни.