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США обеспокоены: Россия и Китай нашли новый способ сотрудничества

Фото: глава Минобороны США Ллойд Остин (getty images)
Автор: Вадим Ребрина

Российские и китайские бомбардировщики на этой неделе подошли на расстояние 200 миль от побережья Аляски. Это первый раз, когда военные самолеты РФ и КНР пролетели так близко к территории США.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра обороны США Ллойда Остина, опубликованное изданием Politico.

Полет вызвал тревогу в Вашингтоне и Оттаве по поводу того, что Пекин и Москва нашли новый способ сотрудничества так близко от Северной Америки.

Остин сказал, что бомбардировщики отслеживались в течение большей части их полета и "это не было для нас сюрпризом".

Хотя это не редкость, когда российские самолеты обходят воздушное пространство США вокруг Аляски, совместный полет свидетельствует о все более настойчивой позиции Китая и расширении его военных отношений с Россией, отмечает издание.

Полет состоялся за несколько часов до выступления президента США Джо Байдена, в котором он объявил о выходе из президентской гонки.

"Эти отношения беспокоят нас главным образом потому, что Китай оказывает поддержку незаконной и ненужной войне России в Украине. Мы видели доказательства этого и мы надеемся, что это прекратится в будущем, но мы увидим, что произойдет и как эти отношения будут продолжать развиваться", – сказал Остин.

Он выступил за день до того, как начнет свою 11-ю поездку в Индо-Тихоокеанский регион вместе с госсекретарем Энтони Блинкеном. Первый пункт назначения – Япония.

В Токио Остин также примет участие в первой в истории трехсторонней встрече руководителей оборонных ведомств США, Японии и Южной Кореи.

Затем Блинкен и Остин отправятся на Филиппины.

Напомним, 24 июля американские и канадские истребители перехватили у побережья Аляски несколько российских и китайских бомбардировщиков.

Сотрудничество РФ и КНР

Несколько дней назад японское агентство Nikkei сообщило, что китайские компании экспортируют высокоточные детали, используемые в российском оружии, белорусскому оборонному подрядчику даже после того, как он попал под санкции из-за войны против Украины.

Министерство обороны США обнародовало новую Арктическую стратегию на 2024 год. Пентагон выразил обеспокоенность "возрастающим сближением" между Китаем и Россией - двумя главными конкурентами Вашингтона в сфере национальной безопасности.

Китай и Филиппины

Недавно Китай и Филиппины достигли соглашения, которое, как они надеются, положит конец конфронтации за самый спорный участок в Южно-Китайском море – Вторую мель Томаса.

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