Китай постачає РФ технології, які мають велике значення у війні, - розвідка США

Китай постачає Росії технології та обладнання, які набувають дедалі більшого значення для війни Москви проти України.

Про це йдеться в доповіді, підготовленій Управлінням директора національної розвідки США, повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN .

Доповідь не є секретною і в основному посилається на дані з відкритих джерел і повідомлення західної преси на підтримку своїх тверджень.

Однак у ній міститься оцінка американського розвідувального співтовариства, згідно з якою Китай "стає дедалі важливішою опорою Росії в її військових діях".

У доповіді йдеться про те, що станом на березень Китай поставив у Росію безпілотники і запчастини до них на суму понад 12 млн доларів.

Китайські державні оборонні компанії також постачали російським держкомпаніям, які перебувають під санкціями, інші технології подвійного призначення, "які московські військові використовують для продовження війни в Україні", включно з "навігаційним обладнанням, технологіями постановки перешкод і деталями винищувачів".

Крім того, з 2021 року в Росії значно зріс імпорт напівпровідників із Китаю, до того ж попри жорсткі західні санкції та експортний контроль, "у Росію надходять напівпровідники американського виробництва або під американською маркою на сотні мільйонів доларів".

У доповіді говориться, що китайські фірми, ймовірно, допомагають Москві обходити ці санкції, хоча "важко встановити ступінь" цієї допомоги.

Зв'язки Китаю та Росії

Китай став тісніше підтримувати зв'язки з РФ після початку повномасштабного вторгнення в Україну. Зокрема, Пекін відмовився приєднатися до санкцій, введених США проти Кремля.

Пекін і Москва поділяють взаємний інтерес у тому, щоб кинути виклик домінуванню США у світовому порядку, адже їхні відносини з демократичними країнами стають дедалі напруженішими.

Зазначимо, що Сполучені Штати неодноразово застерігали Китай від надання РФ допомоги у війні проти України або сприяння в ухиленні від санкцій.

До того ж Китай має вплив на РФ. Зокрема лідер Китаю Сі Цзіньпін особисто застеріг російського диктатора Володимира Путіна від ядерного удару по Україні.

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