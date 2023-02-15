США стурбовані партнерством Росії та Китаю на тлі війни в Україні, - Шерман

"За моєю оцінкою, КНР намагається підвищити свій авторитет у міжнародному співтоваристві, заявляючи, що Пекін готовий стати посередником і допомогти покласти край цьому жахливому вторгненню. І водночас вони віддані своєму безмежному партнерству з Росією. І у нас, безумовно, є заклопотаність і зростаюча тривога з приводу цього партнерства і підтримки КНР цього вторгнення", - заявила вона.

Шерман додала, що Китай намагається "отримати і те, і інше".

"У підсумку ви отримаєте альбатроса на шию. Українці принесуть Путіну стратегічний провал. І це створить багато проблем для тих, хто підтримує це нечестиве вторгнення", - заявила вона, звертаючись до союзників Росії.

Нагадаємо, диктатор Володимир Путін готується до тривалої війни проти України . Проте частина російської еліти не вірить у перемогу Росії.

Крім того, генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що виявлення в небі США кількох повітряних куль-шпигунів є наслідком схем, які використовують Росія та Китаю для розвідки проти країн НАТО.

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