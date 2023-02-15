RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

США обеспокоены по поводу партнерства России и Китая на фоне войны в Украине, - Шерман

Фото: заместитель госсекретаря США Венди Шерман (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Соединенные Штаты испытывают растущую обеспокоенность по поводу партнерства между КНР и Россией, а также поддержки Китаем вторжения России в Украину.

Об этом заявила заместитель госсекретаря США Венди Шерман, сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

"По моей оценке, КНР пытается повысить свой авторитет в международном сообществе, заявляя, что Пекин готов стать посредником и помочь положить конец этому ужасному вторжению. И в то же время они привержены своему безграничному партнерству с Россией. И у нас, безусловно, есть озабоченность и растущая тревога по поводу этого партнерства и поддержки КНР этого вторжения", - заявила она.

Шерман добавила, что Китай пытается "получить и то, и другое".

"В итоге вы получите альбатроса на шею. Украинцы принесут Путину стратегический провал. И это создаст много проблем для тех, кто поддерживает это нечестивое вторжение", - заявила она, обращаясь к союзникам России.

Напомним, диктатор Владимир Путин готовится к продолжительной войне против Украины. Однако часть российской элиты не верит в победу России.

Кроме того, генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что обнаружение в небе США нескольких воздушных шаров-шпионов являются последствием схем, которые используют Россия и Китая для разведки против стран НАТО.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияСоединенные Штаты АмерикиКитайВойна России против Украины