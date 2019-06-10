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В США строительный кран упал на жилой комплекс


Погиб один человек, также есть раненные

В Далласе (штат Техас, США) в результате падения подъемного крана один человек погиб и еще шестеро получили травмы. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

По его данным, кран упал на жилой комплекс в результате штормовой погоды. Кроме того, повреждена часть парковки. В настоящий момент на месте работают спасатели.

"Это действительно непростая ситуация в том плане, что лично я не помню случаев падения крана на жилые помещения", - сказал представитель спасательных служб города Джейсон Эванс.

РБК-Украина писало, что на юге американского штата Флорида в Форт-Лодердейле разбился легкомоторный самолет, который врезался в небоскреб. Самолет врезался в жилой небоскреб, в результате чего погиб пилот.

Ранее сообщалось, что в городе Уокиган в штате Иллинойс (США) прогремел взрыв на химическом заводе. В результате взрыва на химическом заводе пострадали минимум 4 человека

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