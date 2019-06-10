В США строительный кран упал на жилой комплекс

В Далласе (штат Техас, США) в результате падения подъемного крана один человек погиб и еще шестеро получили травмы. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

По его данным, кран упал на жилой комплекс в результате штормовой погоды. Кроме того, повреждена часть парковки. В настоящий момент на месте работают спасатели.