У США будівельний кран впав на житловий комплекс

"Це дійсно непроста ситуація в тому плані, що особисто я не пам'ятаю випадків падіння крана на житлові приміщення", - сказав представник рятувальних служб міста Джейсон Еванс.
РБК-Україна писало, що на півдні американського штату Флорида в Форт-Лодердейлі розбився легкомоторний літак, який врізався в хмарочос. Літак врізався в житловий хмарочос, в результаті чого загинув пілот.
Раніше повідомлялося, що в місті Уокіган, штат Іллінойс (США) прогримів вибух на хімічному заводі. В результаті вибуху на хімічному заводі постраждали щонайменше 4 людини