США стремятся к стабильным и предсказуемым отношениям с правительством РФ, - Блинкен

США стремятся к конструктивному взаимодействию с правительством Российской Федерации. Вашингтон выступает за более стабильные и предсказуемые двусторонние отношения.
Об этом заявил госсекретарь Энтони Блинкен в заявлении, опубликованном на сайте Госдепа.
Блинкен сделал обращение в контексте поздравления ко Дню России.
"Я пользуюсь этой возможностью, чтобы подтвердить стремление Соединенных Штатов к конструктивному взаимодействию с правительством Российской Федерации в интересах содействия более стабильным и предсказуемым двусторонним отношениям", - отметил госсекретарь.
Он также призвал Россию "работать вместе с международным сообществом и мирно сотрудничать по вопросам, вызывающим глобальную озабоченность".
Ранее президент России Владимир Путин заявил, сейчас отношения между Россией и США находятся на самом низком уровне за последние несколько лет.
Ранее сообщалось, что США хотят найти "пути продвижения" отношений с Россией на предстоящем саммите в Женеве. Не в интересах Штатов иметь враждебные отношения с РФ.
Напомним, встреча Байдена и Путина состоится 16 июня в Женеве.
Больше о предстоящей встрече Байдена и Путина читайте в материале "Никакой "перезагрузки". Чего ждать миру и Украине от встречи Байдена и Путина".