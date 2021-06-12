США стремятся к стабильным и предсказуемым отношениям с правительством РФ, - Блинкен

США стремятся к конструктивному взаимодействию с правительством Российской Федерации. Вашингтон выступает за более стабильные и предсказуемые двусторонние отношения.

Об этом заявил госсекретарь Энтони Блинкен в заявлении, опубликованном на сайте Госдепа.