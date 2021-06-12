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США стремятся к стабильным и предсказуемым отношениям с правительством РФ, - Блинкен

Автор: РБК-Украина

США стремятся к конструктивному взаимодействию с правительством Российской Федерации. Вашингтон выступает за более стабильные и предсказуемые двусторонние отношения.

Об этом заявил госсекретарь Энтони Блинкен в заявлении, опубликованном на сайте Госдепа.

Блинкен сделал обращение в контексте поздравления ко Дню России.

"Я пользуюсь этой возможностью, чтобы подтвердить стремление Соединенных Штатов к конструктивному взаимодействию с правительством Российской Федерации в интересах содействия более стабильным и предсказуемым двусторонним отношениям", - отметил госсекретарь.

Он также призвал Россию "работать вместе с международным сообществом и мирно сотрудничать по вопросам, вызывающим глобальную озабоченность".

Ранее президент России Владимир Путин заявил, сейчас отношения между Россией и США находятся на самом низком уровне за последние несколько лет.

Ранее сообщалось, что США хотят найти "пути продвижения" отношений с Россией на предстоящем саммите в Женеве. Не в интересах Штатов иметь враждебные отношения с РФ.

Напомним, встреча Байдена и Путина состоится 16 июня в Женеве.

Больше о предстоящей встрече Байдена и Путина читайте в материале "Никакой "перезагрузки". Чего ждать миру и Украине от встречи Байдена и Путина".

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