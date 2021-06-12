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США хотят найти "пути продвижения" отношений с РФ на саммите в Женеве, - Псаки

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США, Суббота 12 июня 2021 00:26
США хотят найти "пути продвижения" отношений с РФ на саммите в Женеве, - Псаки Фото: президент США Джо Байден и президент РФ Владимир Путин (Official White House Photo by David Lienemann)
Автор: Даша Харченко

США хотят найти "пути продвижения" отношений с Россией на предстоящем саммите в Женеве. Не в интересах Штатов иметь враждебные отношения с РФ.

Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, передает СNN.

Она подчеркнула, что между США и Россией есть различия и Штаты хотят "найти путь вперед", добавив, что встреча президентов России и Соединенных Штатов отвечает интересам США, так как в Белом доме хотят "прийти в отношениях с Россией к тому, чтобы они были более стабильными и предсказуемыми".

Псаки также выделила несколько сфер, в которых у России и США есть "возможность существенно продвинуться в плане взаимодействия".

"Вы упомянули кибератаки, скопление сил на границе с Украиной, тему прав человека. Это возможность обсудить все эти вопросы, но также и те, где мы можем работать вперед, - это стратегическая стабильность, переговоры с Ираном. Все они будут частью дискуссий с Россией на следующей неделе", - отметила она.

Напомним, встреча Байдена и Путина состоится 16 июня в Женеве. Как говорили в Белом доме в начале июня, среди вопросов будут кибератаки, которые в последнее время все чаще осуществляются против США.

Больше о предстоящей встрече Байдена и Путина читайте в материале "Никакой "перезагрузки". Чего ждать миру и Украине от встречи Байдена и Путина".

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