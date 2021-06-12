США прагнуть до стабільних і передбачуваних відносин з урядом РФ, - Блінкен

США прагнуть до конструктивної взаємодії з урядом Російської Федерації. Вашингтон виступає за більш стабільні і передбачувані двосторонні відносини.

Про це заявив держсекретар Ентоні Блінкен в заяві, опублікованому на сайті Держдепу.