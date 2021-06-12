RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

США прагнуть до стабільних і передбачуваних відносин з урядом РФ, - Блінкен

Автор: РБК-Україна

США прагнуть до конструктивної взаємодії з урядом Російської Федерації. Вашингтон виступає за більш стабільні і передбачувані двосторонні відносини.

Про це заявив держсекретар Ентоні Блінкен в заяві, опублікованому на сайті Держдепу.

Блінкен зробив звернення в контексті привітання до Дня Росії.

"Я користуюся цією можливістю, щоб підтвердити прагнення Сполучених Штатів до конструктивної взаємодії з урядом Російської Федерації в інтересах сприяння більш стабільним і передбачуваним двостороннім відносинам", - зазначив держсекретар.

Він також закликав Росію "працювати разом з міжнародним співтовариством і мирно співпрацювати з питань, що викликають глобальну заклопотаність".

Раніше президент Росії Володимир Путін заявив, зараз відносини між Росією і США знаходяться на найнижчому рівні за останні кілька років.

Раніше повідомлялося, що США хочуть знайти "шляхи просування" відносин з Росією на майбутньому саміті в Женеві. Не в інтересах Штатів мати ворожі відносини з РФ.

Нагадаємо, зустріч Байдена і Путіна відбудеться 16 червня в Женеві.

Більше про майбутню зустріч Байдена і Путіна читайте в матеріалі "Ніякого "перезавантаження". Чого чекати світу і Україні від зустрічі Байдена і Путіна".

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Російська ФедераціяСполучені Штати Америки