США прагнуть до стабільних і передбачуваних відносин з урядом РФ, - Блінкен

США прагнуть до конструктивної взаємодії з урядом Російської Федерації. Вашингтон виступає за більш стабільні і передбачувані двосторонні відносини.
Про це заявив держсекретар Ентоні Блінкен в заяві, опублікованому на сайті Держдепу.
Блінкен зробив звернення в контексті привітання до Дня Росії.
"Я користуюся цією можливістю, щоб підтвердити прагнення Сполучених Штатів до конструктивної взаємодії з урядом Російської Федерації в інтересах сприяння більш стабільним і передбачуваним двостороннім відносинам", - зазначив держсекретар.
Він також закликав Росію "працювати разом з міжнародним співтовариством і мирно співпрацювати з питань, що викликають глобальну заклопотаність".
Раніше президент Росії Володимир Путін заявив, зараз відносини між Росією і США знаходяться на найнижчому рівні за останні кілька років.
Раніше повідомлялося, що США хочуть знайти "шляхи просування" відносин з Росією на майбутньому саміті в Женеві. Не в інтересах Штатів мати ворожі відносини з РФ.
Нагадаємо, зустріч Байдена і Путіна відбудеться 16 червня в Женеві.
Більше про майбутню зустріч Байдена і Путіна читайте в матеріалі "Ніякого "перезавантаження". Чого чекати світу і Україні від зустрічі Байдена і Путіна".