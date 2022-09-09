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США стремятся к дипломатическим отношениям с КНДР, - Белый дом

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Вашингтон, Пятница 09 сентября 2022 18:37
США стремятся к дипломатическим отношениям с КНДР, - Белый дом Фото: США намерены заключить дипломатические отношения с КНДР (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Соединенные Штаты стремятся заключить дипломатические отношения с Северной Кореей.

Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

"Соединенные Штаты ясно дали понять, что не имеют враждебных намерений по отношению к Северной Корее и продолжают стремиться к дипломатическим отношениям с этой страной", - заявила Жан-Пьер.

По ее словам, Белому дому известно о том, что Северная Корея официально закрепила право на применение упреждающих ядерных ударов для своей защиты в новом законе, который, по словам лидера Ким Чен Ына, делает ее ядерный статус необратимым и запрещает переговоры о денуклеаризации.

Ранее мы писали, что в КНДР одобрили закон, разрешающий использовать ядерное оружие. Речь идет о его применении "в случае угрозы".

Также сообщалось, что КНДР отвергла предложение Сеула по денуклеаризации в обмен на экономическую помощь. Власти КНДР никогда не примут предложение Южной Кореи, заявила Ким Е Чжон, сестра лидера КНДР Ким Чен Ына.

Напомним, Северная Корея провела испытательный пуск двух крылатых ракет в сторону Желтого моря.

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