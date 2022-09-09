США прагнуть до дипломатичних відносин з КНДР, - Білий дім
Сполучені Штати прагнуть укласти дипломатичні відносини з Північною Кореєю.
Про це заявила прес-секретар Білого дому Карін Жан-П'єр, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
"Сполучені Штати ясно дали зрозуміти, що не мають ворожих намірів по відношенню до Північної Кореї і продовжують прагнути до дипломатичних відносин з цією країною", - заявила Жан-П'єр.
За її словами, Білому дому відомо про те, що Північна Корея офіційно закріпила право на застосування попереджувальних ядерних ударів для свого захисту в новому законі, який, за словами лідера Кім Чен Ина, робить її ядерний статус незворотнім і забороняє переговори про денуклеаризацію.
Раніше ми писали, що в КНДР схвалили закон, що дозволяє використовувати ядерну зброю. Йдеться про його застосування "у разі загрози".
Також повідомлялося, що КНДР відкинула пропозицію Сеула щодо денуклеаризації в обмін на економічну допомогу. Влада КНДР ніколи не прийме пропозицію Південної Кореї, заявила Кім Є Чжон, сестра лідера КНДР Кім Чен Ина.
Нагадаємо, Північна Корея провела випробувальний пуск двох крилатих ракет у бік Жовтого моря.
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