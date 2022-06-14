США і країни G7 разом працюють над новими санкціями проти РФ, - Білий дім

США та країни G7 разом працюють над новими санкціями (Фото: md.usembassy.gov)

Вашингтон спільно з урядами країн "Великої сімки" опрацьовують новий пакет санкцій проти РФ. Про це заявив старший заступник помічника держсекретаря з європейських і євразійських справ Дерек Хоган.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Wilson Center.

"Ми дуже активно працюємо над тим, як нам посилити наш санкційний пакет. Ми робимо це в тісній координації з країнами-членами G7", - заявив Хоган.