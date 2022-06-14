США будут направлять Украине 1,5 млрд долларов ежемесячно: на что их потратят

Вашингтон анонсировал ежемесячные транши Киеву в размере 1,5 млрд долларов. Средства планируют направить на поддержку работы украинского правительства. Об этом заявил заместитель помощника министра иностранных дел США по делам Европы и Евразии Дерек Хоган.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Wilson Center .

"Мы уже выделили на эти цели миллиард долларов через различные механизмы и намерены направлять еще по 1,5 млрд долларов ежемесячно в течение четырех-пяти месяцев", - заявил Хоган.

Ранее мы писали, что 15 июня состоится третья встреча в формате "Рамштайн" по вопросам военной поддержки Украины. На заседание соберутся представители оборонных ведомств более 40 стран.

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