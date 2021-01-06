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В США сторонники Трампа пытались прорваться в Конгресс, вспыхнули столкновения

Автор: Игорь Литвиненко

В столице США Вашингтоне под стенами Конгресса проходит акция протеста сторонников президента Дональда Трампа, которые выступают за пересчет голосов на выборах. Между демонстрантами и правоохранителями вспыхнули столкновения во время того, как протестующие пытались прорваться к зданию Конгресса.

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Об этом сообщает NBC News.

В данный момент в Конгрессе заседание по утверждению результатов выборов президента США.

Отметим, сегодня Конгресс собрался на заседании, чтобы официально подсчитать голоса Коллегии выборщиков на выборах президента США. Вице-президент Майк Пенс заявил, что заседание может затянуться на многие часы. При этом заседание было прервано в связи с возражениями республиканцев.

Ранее американский лидер Дональд Трамп призвал вице-президента Майка Пенса отклонить голоса выборщиков в спорных штатах.

Также РБК-Украина писало, что Трамп во время акции в Вашингтоне заявил, что никогда не признает поражения на выборах президента в США.

Более того, он заявил, что готов устроить "адскую битву" за президентский пост, если демократы "захватят" Сенат и Белый дом.

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