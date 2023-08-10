США следят за перемещением "вагнеровцев" в Беларуси, - Госдеп

Об этом заявил спикер Госдепа США Мэтью Миллер, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его брифинг .

В Государственном департаменте заявили, что им известно о появлении нового лагеря, который может размещать около тысячи российских наемников в Беларуси. В ведомстве подчеркивают, что США внимательно отслеживают действия и перемещения частной военной компании Пригожина.

"Как мы уже отмечали, приход этих сил в Беларусь является еще одним примером того, как Лукашенко в дальнейшем передает Кремлю возможности контроля и принятия решений вопреки интересам и желаниям белорусского народа", - заявил Миллер.

"Вагнеровцы" в Беларуси

После неудачного мятежа Пригожина часть его боевиков прибыла в Беларусь. Сейчас там находится более 3,5 тысяч "вагнеровцев".

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий и президент Литвы Гитанас Науседа считают, что находящиеся в Беларуси наемники ЧИК "Вагнера" могут осуществлять провокации на границе стран НАТО.

В Альянсе заявили, что не видят прямой или косвенной угрозы со стороны находящихся в Беларуси российских боевиков.