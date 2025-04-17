У США стався вибух на заводі одного з найбільших виробників зброї у світі

Вибух стався зранку 17 квітня на заводі, який знаходиться у штаті Юта. Жителі повідомляли про гучний вибух і темний стовп диму

За даними офісу шерифа округу Бокс-Елдер, поліцейські не виявили поранених чи загиблих. Відомо, що вибух причинив руйнування будівель на полігоні для випробування ракет.



Яку будівлю було зруйновано та яке її призначення - невідомо. Компанія Northrop Grumman не коментує подію.

Місцевим жителям рекомендували уникати району вибуху, оскільки посадовці продовжують розслідування.