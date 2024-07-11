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Україна уклала угоду про виробництво боєприпасів з оборонним гігантом США

Четвер 11 липня 2024 19:24
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Україна уклала угоду про виробництво боєприпасів з оборонним гігантом США Фото: Україна уклала угоду про виробництво боєприпасів з оборонним гігантом США (president.gov.ua)
Автор: Наталія Кава

Акціонерне товариство "Укроборонпорм" уклало угоду з американською компанією Northrop Grumman щодо створення нового виробництва боєприпасів середнього калібру відповідно до стандартів НАТО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс президента.

Як зазначили у відомстві, угоду було підписано у Вашингтоні при присутності президента України Володимира Зеленського.

Також було обговорено перспективи спільного оборонного виробництва, зокрема боєприпасів, систем протиповітряної оборони, гармат, бронетехніки та безпілотників, а також ремонту та обслуговування військової техніки.

"Ми надзвичайно вдячні вам за співпрацю та допомогу, яку ви надаєте Україні з початку повномасштабної війни. Ви дуже допомогли нам захистити свободу, демократію, наших людей, наші сім'ї та дітей", - сказав Зеленський.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що у травні німецький концерн анонсував відкриття в Україні спільного виробництва ППО. В Міноборони України повідомили, що одне з виробництв уже запущене.

До того ж цього літа "Укроборонпром" і Rheinmetall відкрили перший цех з ремонту і виробництва бронетехніки.

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