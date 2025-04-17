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В США произошел взрыв на заводе одного из крупнейших производителей оружия в мире

Фото: в США произошел взрыв на ракетном заводе Northrop Grumman (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

В США произошел взрыв на ракетном заводе компании Northrop Grumman. Это один из мировых гигантов в сфере производства оружия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Associated Press.

Взрыв произошел утром 17 апреля на заводе, который находится в штате Юта. Жители сообщали о громком взрыве и темном столбе дыма

По данным офиса шерифа округа Бокс-Элдер, полицейские не обнаружили раненых или погибших. Известно, что взрыв вызвал разрушение зданий на полигоне для испытания ракет.


Какое здание было разрушено и каково его назначение - неизвестно. Компания Northrop Grumman не комментирует произошедшее.

Местным жителям рекомендовали избегать района взрыва, поскольку чиновники продолжают расследование.

 

Что известно о Northrop Grumman

Northrop Grumman - это американская компания, которая занимается производством оружия. Она специализируется на области электроники, информационных технологий, судостроении, авиакосмической отрасли.

Компания является одним из крупнейших в мире производителей оружия и поставщиков военных технологий. Сообщалось, что Northrop Grumman - третья в мире оборонная компания по доходу.

Важно отметить, что Northrop Grumman производит твердотопливные ракетные двигатели и межконтинентальные баллистические ракеты.

Американский оборонный гигант также сотрудничает с Украиной. Так, в июле 2024 года "Укроборонпром" и Northrop Grumman подписали соглашение о создании нового производства боеприпасов среднего калибра в соответствии со стандартами НАТО.

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