В США произошел взрыв на заводе одного из крупнейших производителей оружия в мире

Что известно о Northrop Grumman

Northrop Grumman - это американская компания, которая занимается производством оружия. Она специализируется на области электроники, информационных технологий, судостроении, авиакосмической отрасли.

Компания является одним из крупнейших в мире производителей оружия и поставщиков военных технологий. Сообщалось, что Northrop Grumman - третья в мире оборонная компания по доходу.

Важно отметить, что Northrop Grumman производит твердотопливные ракетные двигатели и межконтинентальные баллистические ракеты.

Американский оборонный гигант также сотрудничает с Украиной. Так, в июле 2024 года "Укроборонпром" и Northrop Grumman подписали соглашение о создании нового производства боеприпасов среднего калибра в соответствии со стандартами НАТО.

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