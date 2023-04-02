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У США стався сильший шторм: загинули десятки людей

Фото: У США стався сильший шторм (pixabay.com)
Автор: Олег Васьків

Південні і західні регіони Сполучених Штатів 1 квітня опинилися під ударом сильного шторму. Внаслідок стихійного лиха загинула 21 людина, ще десятки - поранені.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Національна метеорологічна служба США попередила про грози, які насуваються на східну частину країни, що, ймовірно, призведе до відключення електроенергії та повалення дерев вітром з поривами понад 100 кілометрів на годину.

Агентство пише, що шторм забрав життя жителів штатів Арканзас, Іллінойс, Індіана, Теннессі, Алабама та Міссісіпі.

"У місті Бельдівер через пориви вітру обвалився дах театру в момент, коли там перебували 260 людей. Загинув 50-річний чоловік, а 40 людей постаржали", - додає Reutets.

Нагадаємо, на Землі вирує найсильніша магнітна буря за 6 років. Як від неї вберегтися - читайте у нашому матеріалі.

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