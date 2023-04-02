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В США произошел сильнейший шторм: погибли десятки человек

Фото: В США произошел сильнейший шторм (pixabay.com)
Автор: Олег Васкив

Южные и западные регионы США 1 апреля оказались под ударом сильного шторма. В результате стихийного бедствия погиб 21 человек, еще десятки - ранены.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Национальная метеорологическая служба США предупредила о надвигающихся на восточную часть страны грозах, что, вероятно, приведет к отключению электроэнергии и свержению деревьев ветром с порывами более 100 километров в час.

Агентство пишет, что шторм унес жизни жителей штатов Арканзас, Иллинойс, Индиана, Теннесси, Алабама и Миссисипи.

"В городе Бельдивер из-за порывов ветра обрушилась крыша театра в момент, когда там находились 260 человек. Погиб 50-летний мужчина, а 40 человек пострадали", - добавляет Reutets.

Напомним, на Земле бушует сильнейшая магнитная буря за 6 лет. Как от нее уберечься - читайте в нашем материале.

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