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У США стався потужний вибух на шоколадній фабриці, є жертви (відео)

Фото: в США стався потужний вибух на шоколадній фабриці (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

В американському штаті Пенсільванія стався потужний вибух на шоколадній фабриці.Внаслідок чого загинули дві людини, а ще дев'ять - пропали безвісти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на AP News.

Відомо, що вибух стався у п'ятницю, 24 березня на фабриці компанії R. M. Palmer Company в місті Вест-Редінг.

Як передають журналісти та очевидці, вибух стався о 16:57. Інцидент призвів до руйнування фабрики та пошкодження сусідньої будівлі.

Загалом, як в підсумку стало відомо, внаслідок інциденту

Що стало причиною вибуху не відомо, цим питанням займаються наразі правоохоронці.

Нагадаємо, також ми писали, що в американському штаті Огайо потяг, який перевозив небезпечні речовини, зійшов з рейок та загорівся.

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