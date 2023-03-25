У США стався потужний вибух на шоколадній фабриці, є жертви (відео)

Відомо, що вибух стався у п'ятницю, 24 березня на фабриці компанії R. M. Palmer Company в місті Вест-Редінг.

Як передають журналісти та очевидці, вибух стався о 16:57. Інцидент призвів до руйнування фабрики та пошкодження сусідньої будівлі.

Загалом, як в підсумку стало відомо, внаслідок інциденту

Що стало причиною вибуху не відомо, цим питанням займаються наразі правоохоронці.

Нагадаємо, також ми писали, що в американському штаті Огайо потяг, який перевозив небезпечні речовини, зійшов з рейок та загорівся.

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