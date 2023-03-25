В США произошел мощный взрыв на шоколадной фабрике, есть жертвы (видео)

Известно, что взрыв произошел в пятницу, 24 марта, на фабрике компании RM Palmer Company в городе Вест-Рединг.

Как передают журналисты и очевидцы, взрыв произошел в 16:57. Инцидент привел к разрушению фабрики и повреждению соседнего здания.

В общей сложности, как в итоге стало известно, в результате инцидента

Что стало причиной взрыва неизвестно, этим вопросом занимаются правоохранители.

Напомним, также мы писали, что в американском штате Огайо поезд, перевозивший опасные вещества, сошел с рельсов и загорелся.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Внимание! Во время войны активизировались интернет-мошенники, выдающие себя за сайт РБК-Украина. Они используют наш дизайн, персональные данные редакции и похожий адрес сайта. Единственный домен РБК-Украина – www.rbc.ua. О фейковых страницах с нашим названием сообщайте на почту: sb@rbc.ua .