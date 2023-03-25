У США стався потужний вибух на шоколадній фабриці, є жертви (відео)
В американському штаті Пенсільванія стався потужний вибух на шоколадній фабриці.Внаслідок чого загинули дві людини, а ще дев'ять - пропали безвісти.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на AP News.
Відомо, що вибух стався у п'ятницю, 24 березня на фабриці компанії R. M. Palmer Company в місті Вест-Редінг.
Як передають журналісти та очевидці, вибух стався о 16:57. Інцидент призвів до руйнування фабрики та пошкодження сусідньої будівлі.
Загалом, як в підсумку стало відомо, внаслідок інциденту вісім людей були доставлені в лікарню. Двоє людей були госпіталізовані в задовільному стані, а п’ятеро перебувають на лікуванні.
Що стало причиною вибуху не відомо, цим питанням займаються наразі правоохоронці.
Нагадаємо, також ми писали, що в американському штаті Огайо потяг, який перевозив небезпечні речовини, зійшов з рейок та загорівся.
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