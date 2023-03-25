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В США произошел мощный взрыв на шоколадной фабрике, есть жертвы (видео)

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Пенсильвания, Суббота 25 марта 2023 13:34
В США произошел мощный взрыв на шоколадной фабрике, есть жертвы (видео) Фото: в США произошел мощный взрыв на шоколадной фабрике (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

В американском штате Пенсильвания произошел мощный взрыв на шоколадной фабрике. В результате погибли два человека, а еще девять - пропали без вести.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на AP News.

Известно, что взрыв произошел в пятницу, 24 марта, на фабрике компании RM Palmer Company в городе Вест-Рединг.

Как передают журналисты и очевидцы, взрыв произошел в 16:57. Инцидент привел к разрушению фабрики и повреждению соседнего здания.

В общей сложности, как в итоге стало известно, в результате инцидента восемь человек были доставлены в больницу. Два человека были госпитализированы в удовлетворительном состоянии, а пятеро находятся на лечении.

Что стало причиной взрыва неизвестно, этим вопросом занимаются правоохранители.

Напомним, также мы писали, что в американском штате Огайо поезд, перевозивший опасные вещества, сошел с рельсов и загорелся.

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