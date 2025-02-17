UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новини спорту
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Війна в Україні Зеленський заяви Мюнхенська конференція Дональд Трамп

США ставили умову для зустрічі Зеленського з Венсом у Мюнхені, - джерела

Фото: переговори в Мюнхені (Getty Images)
Автор: Мілан Лєліч, Олександр Білоус

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч віцепрезидентом США Джей Ді Венсом у Мюнхені 14 лютого. Хоча спочатку США ставили умову.

За інформацією РБК-Україна, американська сторона спочатку поставила умову: особиста зустріч Венса з Зеленським може відбутися тільки, якщо Україна погодиться підписати перед цим угоду про видобуток копалин.

Але в підсумку цю умову вдалося зняти, зустріч відбулася і так, і, за оцінкою кількох співрозмовників РБК-Україна, всю цю "перевірку" українська делегація в цілому пройшла.

Зеленський особисто пояснив журналістам, що запропонований документ був загалом одностороннім і не передбачав жодних зобов'язань і гарантій з американської сторони. Отже, його треба буде доопрацювати - а від самої концепції Україна не відмовляється.

"Ми акуратно показали нашим американським друзям, що в нас теж є позиція. З цією угодою вони дали нам лимон, а наше завдання - перетворити його на лимонад", - сказав РБК-Україна співрозмовник в українській делегації.

Нагадаємо, проєкт угоди про видобуток корисних копалин на тижні привіз до Києва міністр фінансів США Скотт Бессент. Американці хотіли підписати її вже в Мюнхені з очевидною мотивацією – це можна було б вигідно "продати" власній аудиторії в Штатах. Мовляв, на відміну від Байдена ми не просто відправляємо мільярди в Україну, а навпаки, здійснюємо вигідну угоду.

 

За даними The Washington Post, США наполягають на отриманні контролю над ширшим спектром українських матеріалів. Зокрема, йдеться про літій, графіт і уран. Як пише WP, вимога США щодо передачі контролю над 50% корисних копалин обурила представників України і Європи.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сполучені Штати АмерикиМюнхенська конференція з безпеки