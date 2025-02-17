США ставили условие для встречи Зеленского с Вэнсом в Мюнхене, - источники

По информации РБК-Украина, американская сторона изначально поставила условие: личная встреча Вэнса с Зеленским может состояться только, если Украина согласится подписать перед этим соглашение о добыче ископаемых.

Но в итоге это условие удалось снять, встреча состоялась и так, и, по оценке нескольких собеседников РБК-Украина, всю эту "проверку" украинская делегация в целом прошла.

Зеленский лично объяснил журналистам, что предложенный документ был в целом односторонним и не предусматривал никаких обязательств и гарантий с американской стороны. Следовательно, его надо будет доработать - а от самой концепции Украина не отказывается.

"Мы аккуратно показали нашим американским друзьям, что у нас тоже есть позиция. С этим соглашением они дали нам лимон, а наша задача - превратить его в лимонад", - сказал РБК-Украина собеседник в украинской делегации.

Напомним, проект соглашения о добыче полезных ископаемых на неделе привез в Киев министр финансов США Скотт Бессент. Американцы хотели подписать его уже в Мюнхене с очевидной мотивацией - это можно было бы выгодно "продать" собственной аудитории в Штатах. Мол, в отличие от Байдена мы не просто отправляем миллиарды в Украину, а наоборот, совершаем выгодную сделку.