США о статье Путина: вся цель агрессии Кремля - это подрыв устремлений Украины

"Президент России написал, что Россия "уважает желание украинцев видеть свою страну свободной, безопасной и процветающей". Он прекрасно знает, что его утверждения не могут быть полностью реализованы, пока возглавляемые Россией силы продолжают сеять хаос на Донбассе, а также продолжают оккупацию Крыма. Действительно, вся цель агрессии Кремля в Украине - это подрыв устремлений Украины", - говорится в сообщении.

Также США критикуют заявления Путина о том, что Россия "открыта к диалогу с Украиной и готова обсуждать самые сложные вопросы".

"Мы сожалеем, что предполагаемое обещание Путина об открытом диалоге еще не было реализовано на практике", - гоаорится в сообщени.

Также американские дипломаты напомнили, что если Россия хочет, чтобы ее считали партнером, то должна действовать ответственно и выполнять свои обещания. В соответствии с минскими соглашениями Россия обязалась отозвать свои силы и технику с востока Украины.