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США о статье Путина: вся цель агрессии Кремля - это подрыв устремлений Украины

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Пятница 23 июля 2021 12:30
США о статье Путина: вся цель агрессии Кремля - это подрыв устремлений Украины Фото: президент РФ Владимир Путин (kremlin.ru)
Автор: РБК-Украина

США раскритиковали статью президента РФ Владимира Путина об Украине. Американские дипломаты считают, что цель Кремля - это подрыв устремлений Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на миссию США в ОБСЕ.

"Президент России написал, что Россия "уважает желание украинцев видеть свою страну свободной, безопасной и процветающей". Он прекрасно знает, что его утверждения не могут быть полностью реализованы, пока возглавляемые Россией силы продолжают сеять хаос на Донбассе, а также продолжают оккупацию Крыма. Действительно, вся цель агрессии Кремля в Украине - это подрыв устремлений Украины", - говорится в сообщении.

Также США критикуют заявления Путина о том, что Россия "открыта к диалогу с Украиной и готова обсуждать самые сложные вопросы".

"Мы сожалеем, что предполагаемое обещание Путина об открытом диалоге еще не было реализовано на практике", - гоаорится в сообщени.

Также американские дипломаты напомнили, что если Россия хочет, чтобы ее считали партнером, то должна действовать ответственно и выполнять свои обещания. В соответствии с минскими соглашениями Россия обязалась отозвать свои силы и технику с востока Украины.

Напомним, ранее президент России Владимир Путин опубликовал на сайте Кремля статью, в которой акцентировал внимание на общем историческом прошлом Украины и России.

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