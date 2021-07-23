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США про статтю Путіна: вся мета агресії Кремля - це підрив устремлінь України

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П'ятниця 23 липня 2021 12:30
США про статтю Путіна: вся мета агресії Кремля - це підрив устремлінь України Фото: президент РФ Володимир Путін (kremlin.ru)
Автор: РБК-Україна

США розкритикували статтю президента РФ Володимира Путіна про Україну. Американські дипломати вважають, що мета Кремля - це підрив устремлінь України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місію США в ОБСЄ.

"Президент Росії написав, що Росія "поважає бажання українців бачити свою країну вільною, безпечною і процвітаючою". Він прекрасно знає, що його твердження не можуть бути повністю реалізовані, поки очолювані Росією сили продовжують сіяти хаос на Донбасі, а також продовжують окупацію Криму. Дійсно, вся мета агресії Кремля в Україні - це підрив устремлінь України", - йдеться в повідомленні.

Також США критикують заяви Путіна про те, що Росія "відкрита до діалогу з Україною і готова обговорювати найскладніші питання".

"Ми шкодуємо, що передбачувана обіцянка Путіна про відкритий діалог ще не була реалізована на практиці", - йдеться в повідомленні.

Також американські дипломати нагадали, що якщо Росія хоче, щоб її вважали партнером, то повинна діяти відповідально і виконувати свої обіцянки. Відповідно до Мінських угод Росія зобов'язалася відкликати свої сили і техніку зі сходу України.

Нагадаємо, раніше президент Росії Володимир Путін опублікував на сайті Кремля статтю, в якій акцентував увагу на загальному історичному минулому України та Росії.

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