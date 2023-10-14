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США не стали просити Ізраїль відкласти наземну операцію в Газі, - NBC

Фото: США не просили Ізраїль відкладати наземну операцію в Секторі Гази (GettyImages)
Автор: Антон Малиновський

США не стали закликати Ізраїль призупинити початок наземної операції в Секторі Гази.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NBC News.

Високопоставлений американський чиновник заявив виданню, що США не стали просити відтермінувати операцію до моменту, поки палестинцям буде забезпечено безпечний прохід.

Війна Ізраїлю з ХАМАС

Нагадаємо, минулого тижня бойовики ХАМАС вторглися на територію Ізраїлю, почали вбивати та викрадати мирних мешканців та військових.

У відповідь ЦАХАЛ оголосив операцію проти бойовиків, у рамках якої завдає ударів по місцях їхньої дислокації на території сектору Газа.

Варто зауважити, що наземну операцію в секторі Газа в Ізраїлі допустили ще 7 жовтня, коли бойові дії тільки почалися.

За інформацією ЗМІ, прем'єр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху вже повідомив президента США Джо Байдена про те, що його країна не має іншого вибору, окрім як увійти в сектор Газа для знищення бойовиків ХАМАС.

Вчора повідомлялось, що ЦАХАЛ провів локальні рейди на територію Сектора Гази, використовуючи піхоту та бронетехніку.

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ІзраїльСектор Газа