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США не стали просить Израиль отложить наземную операцию в Газе, - NBC

Фото: США не просили Израиль откладывать наземную операцию в Секторе Газа (GettyImages)
Автор: Антон Малиновский

США не стали призывать Израиль приостановить начало наземной операции в секторе Газа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NBC News.

Высокопоставленный американский чиновник заявил, что США не стали просить отсрочить операцию до момента, пока палестинцам будет обеспечен безопасный проход.

Война Израиля с ХАМАС

Напомним, на прошлой неделе боевики ХАМАСа вторглись на территорию Израиля, начали убивать и похищать мирных жителей и военных.

В ответ ЦАХАЛ объявил операцию против боевиков, в рамках которой наносит удары по местам их дислокации на территории сектора Газа.

Следует заметить, что наземную операцию в секторе Газа в Израиле допустили еще 7 октября, когда боевые действия только начались.

По информации СМИ, премьер Израиля Биньямин Нетаньяху уже сообщил президенту США Джо Байдену о том, что у его страны нет другого выбора, кроме как войти в сектор Газа для уничтожения боевиков ХАМАС.

Вчера сообщалось, что ЦАХАЛ провел локальные рейды на территории Сектора Газа, используя пехоту и бронетехнику.

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ИзраильСектор Газа