В США произошла стрельба во время празднования китайского Нового года, много погибших
В Лос-Анджелесе во время празднования китайского Нового года произошла массовая стрельба. По меньшей мере, десять человек погибли.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Los Angeles Times.
Согласно данным источника в правоохранительных органах, подробностей и информации о количестве погибших - немного. Во внутренних сообщениях полиции говорится о нескольких смертельных случаях, однако источник утверждает, что число погибших уже превысило десять человек.
По словам очевидца, владельца ресторана, расположенного рядом с местом стрельбы, в его заведение ворвались три человека и приказали закрыть дверь. Они рассказали ему о мужчине, который открыл огонь по другим гражданским из автомата.
#Breaking #MontereyPark Отчеты к skener reports 10 человек должны быть безнадежно стреляны, 9 других неуверенных при #MassShooting at business on Garvey Ave. Спектакль остается на умеренном подходе к PD на сцене. #News #Developing #Shooting #LunarNewYear pic.twitter.com/YDFQ2gTLci— RMG News (@RMGNews) January 22, 2023
Пострадавших транспортировали в несколько больниц в районе. Также непонятно был ли задержанный подозреваемый.
"Наши сердца с теми, кто потерял близких сегодня ночью в соседнем городе Монтерей-Парк, где только произошла массовая стрельба", - заявил городской контролер Лос-Анджелеса Кеннет Меджиа.
1/ #USA— David Kime (@CyberRealms1) January 22, 2023
Они были стрелять в Монтеррейский парк в Калифорнии, тревожа 10 человек. В течение 9 лет были уничтожены.
При времени, близлежащем был удовлетворяющий Chinese New Year. Подтверждение policy, attacker остается в больших, его мотивы являются незаметными. pic.twitter.com/tyCQxBT9Mn
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