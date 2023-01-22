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В США произошла стрельба во время празднования китайского Нового года, много погибших

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Воскресенье 22 января 2023 12:30
В США произошла стрельба во время празднования китайского Нового года, много погибших Фото: в США произошла стрельба во время празднования китайского Нового года, много погибших (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

В Лос-Анджелесе во время празднования китайского Нового года произошла массовая стрельба. По меньшей мере, десять человек погибли.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Los Angeles Times.

Согласно данным источника в правоохранительных органах, подробностей и информации о количестве погибших - немного. Во внутренних сообщениях полиции говорится о нескольких смертельных случаях, однако источник утверждает, что число погибших уже превысило десять человек.

По словам очевидца, владельца ресторана, расположенного рядом с местом стрельбы, в его заведение ворвались три человека и приказали закрыть дверь. Они рассказали ему о мужчине, который открыл огонь по другим гражданским из автомата.

Пострадавших транспортировали в несколько больниц в районе. Также непонятно был ли задержанный подозреваемый.

"Наши сердца с теми, кто потерял близких сегодня ночью в соседнем городе Монтерей-Парк, где только произошла массовая стрельба", - заявил городской контролер Лос-Анджелеса Кеннет Меджиа.

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