У США спрогнозували терміни готовності Китаю до нападу на Тайвань

За його словами, незважаючи на економічні проблеми Китаю, його офіційний оборонний бюджет за останні роки збільшився на 16% і становив понад 223 мільярди доларів.

Адмірал додав, що за три роки відтоді, як він прийняв командування, армія Китаю прийняла на озброєння додатково 400 винищувачів і понад 20 великих військових кораблів. Також Пекін з 2020 року подвоїв свій арсенал балістичних і крилатих ракет.

"Усе вказує на вказівку глави КНР Сі Цзіньпіна на зустрічі з армією бути готовими до вторгнення на Тайвань до 2027 року", - сказав Акіліно.

Реакція Китаю

За словами Акіліно, китайські військові також відпрацьовують різні завдання, пов'язані з операціями проти Тайваню. Йдеться про імітацію оточення за допомогою морської та повітряної блокади.

Представник Міністерства закордонних справ Китаю Лінь Цзянь заявив, що Тайвань є "внутрішньою справою Китаю", і звинуватив Вашингтон у тому, що він "сіє розкол в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні".

"Деякі люди в США намагалися роздмухати чутки про китайську загрозу, щоб посилити напруженість по всій протоці і спровокувати конфронтацію. Ми рішуче проти цього", - заявив він.

США допомагають Тайваню

Оборонний бюджет Китаю, як і раніше, набагато менший, ніж у США. Президент Джо Байден цього місяця запропонував бюджет Пентагону в розмірі 850 мільярдів доларів на 2025 фінансовий рік.

Сюди входять 500 мільйонів доларів на поповнення озброєнь, які будуть надані Тайваню в рамках першого запиту на фінансування, спрямованого на розв'язання агресії в регіоні та забезпечення постійної підтримки Тайваню.

Партнерство Китаю та РФ

Тим часом, розвідувальна спільнота США вважає, що Китай не хоче військового конфлікту через Тайвань, навіть незважаючи на те, що він сповнений рішучості взяти острів під свій контроль.

Партнерство Китаю з Росією також викликає тривогу, оскільки Китай надав диктатору Володимиру Путіну економічну допомогу і допомогу у сфері безпеки для вторгнення на Україну. Партнерство Китаю з Росією є відповіддю на альянси США в Тихоокеанському регіоні та в інших місцях.

"Це має турбувати всю земну кулю", - сказав Акіліно.

Плани Китаю щодо нападу на Тайвань і реакція США