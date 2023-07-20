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США сприятимуть експорту українського зерна, - Білий дім

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Четвер 20 липня 2023 01:16
США сприятимуть експорту українського зерна, - Білий дім Фото: прес-секретар Білого дому Карін Жан-П'єр (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Сполучені Штати Америки сприятимуть експорту української сільгосппродукції на світові ринки.

Про це заявила прес-секретар Білого дому Карін Жан-П'єр, повідомляє РБК-Україна з посиланням на її відеобрифінг.

"Сполучені Штати сприятимуть експорту українського зерна на світові ринки", - наголосила прес-секретар Білого дому.

За її словами, на нормалізацію експорту української сільськогосподарської продукції, зокрема, спрямовано американську військову та фінансову допомогу.

Росія заявила про вихід із "зернової угоди"

Останні кілька місяців Росія блокувала роботу "зернової угоди", яка дозволяє експортувати українське продовольство Чорним морем в умовах повномасштабної війни.

Цього тижня країна-агресор офіційно заявила, що призупиняє участь у домовленостях нібито через "невиконання" її умов.

У відповідь на це президент Володимир Зеленський офіційно запропонував Туреччині та ООН продовжувати український експорт Чорним морем, навіть незважаючи на рішення РФ. З його слів, Україна розробляє детальний план експорту свого продовольства. Зокрема для перевезень можуть застосовувати конвої.

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