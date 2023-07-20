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США будут содействовать экспорту украинского зерна, - Белый дом

Новина українською →
Четверг 20 июля 2023 01:16
США будут содействовать экспорту украинского зерна, - Белый дом Фото: пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Соединенные Штаты Америки будут содействовать экспорту украинской сельхозпродукции на мировые рынки.

Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ее видеобрифинг.

"Соединенные Штаты будут содействовать экспорту украинского зерна на мировые рынки", - отметила пресс-секретарь Белого дома.

По ее словам, на нормализацию экспорта украинской сельскохозяйственной продукции, в частности, направлена американская военная и финансовая помощь.

Россия заявила о выходе из "зерновой сделки"

Последние несколько месяцев Россия блокировала работу "зерновой сделки", которая позволяет экспортировать украинское продовольствие по Черному морю в условиях полномасштабной войны.

На этой неделе страна-агрессор официально заявила, что приостанавливает участие в договоренностях якобы из-за "невыполнения" ее условий.

В ответ на это президент Владимир Зеленский официально предложил Турции и ООН продолжать украинский экспорт по Черному морю, даже несмотря на решение РФ. По его словам, Украина разрабатывает детальный план экспорта своего продовольствия. В частности, для перевозок могут применять конвои.

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