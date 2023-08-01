США спостерігають ознаки, що РФ готова до переговорів щодо "зернової угоди", - постпред при ООН

Вона зазначила, що якщо Росія хоче відновити експорт своїх добрив та полегшити сільськогосподарські операції, то їй доведеться відновити свою участь у "зерновій угоді".

"Ми бачили ознаки того, що вони можуть бути зацікавлені у поверненні до обговорення. Тому ми зачекаємо, щоб побачити, чи це станеться насправді", - додала дипломат.

Вихід Росії із "зернової угоди"

Нагадаємо, кілька тижнів тому прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив про вихід своєї країни із "зернової угоди". Він пояснив це тим, що умови РФ у межах домовленостей нібито не виконують.

При цьому найчастіше представники країни-агресора скаржилися, що Росії так і не дали розпочати транзит аміаку через Україну.

"Зернова угода" дозволяла нашій країні експортувати зерно Чорним морем, але після виходу Росії такі перевезення припинилися.