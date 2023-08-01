UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

США спостерігають ознаки, що РФ готова до переговорів щодо "зернової угоди", - постпред при ООН

Фото: Лінда Томас-Грінфілд, постійний представник США при ООН (flickr by UNSOM)
Автор: Іван Носальський

Сполучені Штати Америки мають інформацію про те, що Росія вже готова відновити участь у переговорах щодо "зернової угоди".

Про це заявила постійний представник США при ООН Лінда Томас-Грінфілд, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Вона зазначила, що якщо Росія хоче відновити експорт своїх добрив та полегшити сільськогосподарські операції, то їй доведеться відновити свою участь у "зерновій угоді".

"Ми бачили ознаки того, що вони можуть бути зацікавлені у поверненні до обговорення. Тому ми зачекаємо, щоб побачити, чи це станеться насправді", - додала дипломат.

Вихід Росії із "зернової угоди"

Нагадаємо, кілька тижнів тому прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив про вихід своєї країни із "зернової угоди". Він пояснив це тим, що умови РФ у межах домовленостей нібито не виконують.

При цьому найчастіше представники країни-агресора скаржилися, що Росії так і не дали розпочати транзит аміаку через Україну.

"Зернова угода" дозволяла нашій країні експортувати зерно Чорним морем, але після виходу Росії такі перевезення припинилися.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська ФедераціяСполучені Штати АмерикиЧерное морезерновий коридор