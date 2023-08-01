США наблюдают признаки, что РФ готова к переговорам по "зерновой сделке", - постпред при ООН

Она отметила, что если Россия хочет возобновить экспорт своих удобрений и облегчить сельскохозяйственные операции, то ей придется возобновить свое участие в "зерновой сделке".

"Мы видели признаки того, что они могут быть заинтересованы в возвращении к обсуждению. Поэтому мы подождем, чтобы увидеть, произойдет ли это на самом деле", - добавила дипломат.

Выход России из "зерновой сделки"

Напомним, несколько недель назад пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о выходе своей страны из "зерновой сделки". Он объяснил это тем, что условия РФ в рамках договоренностей якобы не выполняют.

При этом чаще всего представители страны-агрессора жаловались, что России так и не дали начать транзит аммиака через Украину.

"Зерновая сделка" позволяла нашей стране экспортировать зерно по Черному морю, но после выхода России такие перевозки прекратились.