США не спостерігають ознак підготовки Росії до застосування ядерної зброї, - Білий дім

"Щодо свідчень (про підготовку до застосування ядерної зброї - ред.) або шансів, то ми цього не бачили на даний момент. Ми сприймаємо ці загрози дуже серйозно, проте ми не бачили жодних підстав для зміни нашого власного рівня готовності ядерних сил на нинішньому етапі", - наголосила Жан-П'єр.

Також вона додала, що країни Заходу готові посилити антиросійські санкції у разі анексії Росією окупованих територій України.

"Ми готові створити додаткові швидкі та жорсткі економічні витрати для Росії разом з нашими союзниками та партнерами у відповідь на ці дії, які ми зараз спостерігаємо", - зазначила прес-секретар.