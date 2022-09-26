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США не наблюдают признаков подготовки России к применению ядерного оружия, - Белый дом

Иллюстративное фото: США не наблюдают признаков подготовки России к применению ядерного оружия (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

В данный момент США не видят признаков того, что Россия готовится применить ядерное оружие на фоне новых угроз президента РФ Владимира Путина.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер в ходе брифинга.

"Что касается свидетельств (о подготовке к применению ядерного оружия - ред.) или шансов, то мы этого не видели на данный момент. Мы воспринимаем эти угрозы очень серьезно, однако мы не видели каких-либо оснований для изменения нашего собственного уровня готовности ядерных сил на нынешнем этапе", - подчеркнула Жан-Пьер.

Также она добавила, что страны Запада готовы усилить антироссийские санкции в случае аннексии Россией оккупированных территорий Украины.

"Мы готовы создать дополнительные быстрые и жесткие экономические издержки для России вместе с нашими союзниками и партнерами в ответ на эти действия, которые мы в настоящий момент наблюдаем", - отметила пресс-секретарь.

Напомним, ранее Путин в своем обращении к россиянам пригрозил странам Запада применить ядерное оружие, отметив, что его заявление якобы "не является блефом".

После этого госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что у его страны есть план действий на применения Россией ядерного оружия.

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Российская ФедерацияСоединенные Штаты АмерикиБелый домЯдерное оружие