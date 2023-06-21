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США сподіваються на продовження "зернової угоди", - Кірбі

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Середа 21 червня 2023 00:17
США сподіваються на продовження "зернової угоди", - Кірбі Фото: в США сподіваються на подовження "зернової угоди" (GettyImages)
Автор: Антон Малиновський

Сполучені Штати Америки сподіваються на продовження Чорноморської зернової угоди, попри намагання Росії зірвати її.

Про це заявив координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі, передає РБК-Україна з посиланням на Укрінформ.

Він наголосив, що США підтримуватимуть ООН та Туреччину в намаганнях продовжити дію "зернової угоди", адже вона "справді має значення для людей поза межами регіону".

"Ця ініціатива приносить користь людям у всьому світі, особливо на так званому Глобальному Півдні, які постраждали від браку продовольчої безпеки внаслідок російської війни в Україні. Тому ми сподіваємося, що Чорноморська зернова угода буде продовжена", - сказав Кірбі.

Зернова угода

З початком повномасштабного вторгнення країни півдня залишились без українських постачань зерна та іншої агропродукції через блокаду Росією портів в Чорному морі. Пізніше Туреччина та ООН підписали з РФ та Україною "зернову угоду" для створення гуманітарного коридору в морі.

Весь час дії угоди РФ намагалась її зірвати, дійшло до того, що вони знову розпочали блокаду українських портів. Тепер за угодою постачається лише близько 20% від можливих обсягів продукції.

Наразі дія угоди має закінчитись 17 липня, а прессекретар Кремля Дмитро Пєсков знову почав погрожувати, що РФ не подовжить роботу коридору.

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