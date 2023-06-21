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США надеются на продление "зернового соглашения", - Кирби

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Среда 21 июня 2023 00:17
США надеются на продление "зернового соглашения", - Кирби Фото: в США надеются на продление "зернового соглашения" (GettyImages)
Автор: Антон Малиновский

Соединенные Штаты Америки надеются на продление Черноморского зернового соглашения, несмотря на попытки России сорвать его.

Об этом заявил координатор Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби, передает РБК-Украина со ссылкой на Укринформ.

Он подчеркнул, что США будут поддерживать ООН и Турцию в попытках продолжить действие "зернового соглашения", ведь оно "действительно имеет значение для людей вне региона".

"Эта инициатива приносит пользу людям во всем мире, особенно на так называемом Глобальном Юге, которые пострадали от нехватки продовольственной безопасности в результате российской войны в Украине. Поэтому мы надеемся, что Черноморское зерновое соглашение будет продолжено", - сказал Кирби.

Зерновое соглашение

С началом полномасштабного вторжения страны юга остались без украинских поставок зерна и другой агропродукции из-за блокады Россией портов в Черном море. Позже Турция и ООН подписали с РФ и Украиной "зерновое соглашение" для создания гуманитарного коридора в море.

Все время действия соглашения РФ пыталась его сорвать, дошло до того, что они снова приступили к блокаде украинских портов. Теперь по соглашению поставляется только около 20% возможных объемов продукции.

Действие соглашения должно закончиться 17 июля, а пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков снова начал угрожать, что РФ не продлит работу коридора.

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зерновой коридор
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