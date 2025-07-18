США спалять 500 тонн їжі для голодних дітей - замість того, щоб передати її нужденним

Адміністрація Дональда Трампа наказала знищити майже 500 тонн екстрених харчових продуктів, які могли б нагодувати 1,5 мільйона дітей у кризових регіонах.

Про це розповідає РБК-Україна з посиланням на The Atlantic .

Повідомляється, що їжа зберігалася на складі в Дубаї та призначалася для гуманітарної допомоги в Афганістані та Пакистані, але через нову політику США вантаж так і не вирушив.

Що за продукти і для кого вони були

Йдеться про висококалорійні поживні бісквіти для дітей до 5 років - їх закупили за 800 тисяч доларів. Таку їжу зазвичай відправляють у райони стихійних лих чи збройних конфліктів.

З січня 2025 року працівники USAID не могли отримати дозвіл на відправку. У квітні США взагалі припинили допомогу Афганістану та Ємену, щоб уникнути "підтримки терористів". При цьому вантаж можна було спрямувати до інших регіонів, наприклад у Судан, де нині масштабна гуманітарна криза.

Чому вирішили знищити продукти

Через закони ОАЕ прострочену їжу не можна навіть віддати тваринам. Тож знищення продуктів обійдеться платникам податків ще в 130 тисяч доларів.

За словами представників USAID, в історії американської гуманітарної допомоги це перший випадок свідомого спалення такого великого обсягу продуктів. Зазвичай втрати харчів спричиняли стихії чи війна, але не політика.

За даними ООН, 58 мільйонів людей нині на межі голодної смерті. Водночас на складах США залишаються сотні тисяч коробок їжі, які починають псуватися. Нових замовлень компанії-виробники не отримують, а логістичні ресурси уряду вичерпані.