США сожгут 500 тонн еды для голодных детей - вместо того, чтобы передать ее нуждающимся

Администрация Дональда Трампа приказала уничтожить почти 500 тонн экстренных пищевых продуктов, которые могли бы накормить 1,5 миллиона детей в кризисных регионах.

Об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на The Atlantic .

Сообщается, что еда хранилась на складе в Дубае и предназначалась для гуманитарной помощи в Афганистане и Пакистане, но из-за новой политики США груз так и не отправился.

Что за продукты и для кого они были

Речь идет о высококалорийных питательных бисквитах для детей до 5 лет - их закупили за 800 тысяч долларов. Такую еду обычно отправляют в районы стихийных бедствий или вооруженных конфликтов.

С января 2025 года работники USAID не могли получить разрешение на отправку. В апреле США вообще прекратили помощь Афганистану и Йемену, чтобы избежать "поддержки террористов". При этом груз можно было направить в другие регионы, например в Судан, где сейчас масштабный гуманитарный кризис.

Почему решили уничтожить продукты

Из-за законов ОАЭ просроченную еду нельзя даже отдать животным. Поэтому уничтожение продуктов обойдется налогоплательщикам еще в 130 тысяч долларов.

По словам представителей USAID, в истории американской гуманитарной помощи это первый случай сознательного сожжения такого большого объема продуктов. Обычно потери продуктов вызывали стихии или война, но не политика.

По данным ООН, 58 миллионов человек сейчас на грани голодной смерти. В то же время на складах США остаются сотни тысяч коробок еды, которые начинают портиться. Новых заказов компании-производители не получают, а логистические ресурсы правительства исчерпаны.