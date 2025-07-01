Скорочення фінансування USAID може призвести до мільйонів смертей, - дослідження

Різке скорочення фінансування Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) можуть призвести до більш ніж 14 млн смертей до 2030 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Lancet .

Згідно з дослідженням, фінансування USAID відігравало вирішальну роль у світовій охороні здоров'я, в першу чергу прямуючи у країнах з низьким та середнім рівнем доходу, зокрема у Африці.

За оцінками аналітиків, за останні два десятиліття програми, що фінансуються USAID, запобігли понад 91 млн смертей у всьому світі, у тому числі 30 млн смертей серед дітей.

Прогнози показують, що різке скорочення фінансування у поєднанні з можливим розпуском агентства може призвести до більш ніж 14 млн додаткових смертей до 2030 року, включаючи 4,5 млн смертей серед дітей молодше 5 років.

"Наші оцінки показують, що якщо різке скорочення фінансування, оголошене і реалізоване у США в першій половині 2025 року, не буде скасовано, до 2030 року може статися приголомшлива кількість смертей, яких можна було б уникнути", - йдеться у дослідженні.

Зазначається, що США є найбільшим у світі донором гуманітарної допомоги, що становить щонайменше 38% усіх внесків, зареєстрованих Організацією Об'єднаних Націй. Минулого року США виділили 61 млрд доларів "іноземної" допомоги, трохи більше половини з них через USAID, згідно з урядовими даними.