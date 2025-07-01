ua en ru
Вт, 01 липня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Скорочення фінансування USAID може призвести до мільйонів смертей, - дослідження

Вівторок 01 липня 2025 09:05
UA EN RU
Скорочення фінансування USAID може призвести до мільйонів смертей, - дослідження Фото: скорочення фінансування USAID може призвести до мільйонів смерте (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Різке скорочення фінансування Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) можуть призвести до більш ніж 14 млн смертей до 2030 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Lancet.

Згідно з дослідженням, фінансування USAID відігравало вирішальну роль у світовій охороні здоров'я, в першу чергу прямуючи у країнах з низьким та середнім рівнем доходу, зокрема у Африці.

За оцінками аналітиків, за останні два десятиліття програми, що фінансуються USAID, запобігли понад 91 млн смертей у всьому світі, у тому числі 30 млн смертей серед дітей.

Прогнози показують, що різке скорочення фінансування у поєднанні з можливим розпуском агентства може призвести до більш ніж 14 млн додаткових смертей до 2030 року, включаючи 4,5 млн смертей серед дітей молодше 5 років.

"Наші оцінки показують, що якщо різке скорочення фінансування, оголошене і реалізоване у США в першій половині 2025 року, не буде скасовано, до 2030 року може статися приголомшлива кількість смертей, яких можна було б уникнути", - йдеться у дослідженні.

Зазначається, що США є найбільшим у світі донором гуманітарної допомоги, що становить щонайменше 38% усіх внесків, зареєстрованих Організацією Об'єднаних Націй. Минулого року США виділили 61 млрд доларів "іноземної" допомоги, трохи більше половини з них через USAID, згідно з урядовими даними.

Замороження допомоги через USAID

Нагадаємо, раніше адміністрація президента США Дональда Трампа у перші дні роботи призупинила фінансування міжнародної допомоги через агентство USAID.

У Трампа налаштовані або ліквідувати агентство, або значно обмежити його повноваження. Також США перевірять доцільність надання гуманітарної допомоги.

Як відомо, офіс USAID в Україні також припинив роботу. За даними ЗМІ, у Білому досі поки не обговорюють продовження військової допомоги.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сполучені Штати Америки USAID
Новини
Армія РФ втратила за добу майже 1000 солдатів і багато техніки, - Генштаб
Армія РФ втратила за добу майже 1000 солдатів і багато техніки, - Генштаб
Аналітика
Зеленський звільнить Шмигаля? Чому в Україні знову заговорили про зміну уряду
Уляна Безпалько, Мілан Лєліч Зеленський звільнить Шмигаля? Чому в Україні знову заговорили про зміну уряду