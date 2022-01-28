США скликали засідання Радбезу ООН через загрозу нападу Росії на Україну

Сполучені Штати Америки скликали засідання Ради безпеки ООН з приводу загрози російського військового вторгнення в Україну. Засідання планується провести у понеділок, 31 січня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву постійного представника США при ООН Лінди Томас-Грінфілд.

Як оголосила американський постпред, США вирішили скликати засідання Радбезу ООН після декількох тижнів тісних консультацій з Україною та партнерами. США хочуть обговорити загрожуючу поведінку Росії щодо України, а також нарощування російських військ біля українського кордону та на території Білорусі.

Це питання, за словами Лінди Томас-Грінфілд, має "вирішальне значення для міжнародного миру та безпеки", тому члени Радбезу ООН повинні ретельно вивчити факти та розглянути, що поставлено на карту для України, Росії, Європи.

"Це не той момент, щоб чекати та спостерігати. Зараз потрібна повна увага Радбезу, і ми сподіваємося на пряме та цілеспрямоване обговорення у понеділок", - наголосила вона.