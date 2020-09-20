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США создали оружие, из-за которого завидуют Россия и Китай, - Трамп

Автор: Максим Зайченко

Президент США Дональд Трамп сказал, что Соединенные Штаты обладают уникальным оружием. По его мнению, Россия, Китай и КНДР завидуют США в этом вопросе.

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Об этом американский президент заявил во время выступления перед сторонниками в штате Северная Каролина.

"Всего за 3,5 года при моей администрации мы восстановили потрясающую мощь ВС США... Мы создаем и создали оружие, подобного которому этот мир никогда не видел... Я просто говорю вам, что президент (России Владимир, - ред.) Путин и председатель КНР Си Цзиньпин... Россия, Китай, КНДР, все завидуют тому, что мы делаем", - сказал Трамп.

Напомним, ранее сообщалось, что Трампу на этой неделе прислали пакет с ядовитым веществом - рицином. Однако пакет не дошел до адресата, его перехватили правоохранители.

Кроме этого, ранее Трамп обвинил Россию в похищении данных о технологиях гиперзвукового оружия. Это якобы произошло при администрации его предшественника Барака Обамы.

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Новости Украины Российская ФедерацияСоединенные Штаты АмерикиКитайДональд Трамп