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США и их союзники по НАТО направили в Украину системы ПВО, - CNN

Фото: США и их союзники по НАТО направили в Украину системы ПВО (mil.in.ua)
Автор: Мария Кучерявец

Соединенные Штаты и их союзники по НАТО направили в Украину системы противовоздушной обороны. Однако, речь идет не о тех ПВО, которые ранее запросила наша страна.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Как информирует издание, ссылаясь на заявление высокопоставленного представителя США, в этих дополнительных систем входят мобильные системы ПВО советских времен SA-8, SA-10, SA-12 и SA-14.

"Эти системы имеют меньший диапазон высот, чем система С-300, которую запросила Украина. Однако их дальность выше, чем у ракет Stinger, ранее поставленных в Украину, что дает им возможность поражать крылатые ракеты", - говорится в сообщении.

По словам этого же чиновника США, системы были получены от стран-партнеров НАТО и находятся "в пути".

Напомним, ранее CNN уже сообщало, что президент Владимир Зеленский и Конгресс США давят на администрацию американского президента Джо Байдена, чтобы она нашла способ доставить тяжелое вооружение советского производства, которое бы использовалось в войне против РФ.Речь шла об истребителях МиГ и зенитно-ракетных комплексах С-300.

Отметим, сегодня президент Владимир Зеленский выступил перед конгрессом США, заявив, что сегодня, для защиты своих людей Украина нуждается в закрытии неба.

Однако и назвал другую альтернативу - предоставление нашей стране С-300 и другие ПВО для обороны от атак РФ.

Напомним, Россия вторглась в Украину 24 февраля. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

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