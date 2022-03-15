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Зеленский и Конгресс давят на Байдена для передачи советских вооружений, - CNN

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Вашингтон, Вторник 15 марта 2022 14:19
Зеленский и Конгресс давят на Байдена для передачи советских вооружений, - CNN Фото: президент Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Сергей Новиков

Президент Украины Владимир Зеленский и Конгресс США давят на администрацию американского президента Джо Байдена, чтобы она нашла способ доставить тяжелое вооружение советского производства. Это вооружение будет использоваться в войне против России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Сообщается, что спустя почти три недели российского вторжения в Украину администрация Байдена все еще ищет наиболее эффективный способ доставки военной помощи, не спровоцировав более масштабную войну.

По данным издания, Конгресс и президент Зеленский оказывают давление на чиновников Байдена, чтобы они помогли в передаче Украине более тяжелого вооружения советского производства. Имеются в виду истребители МиГ и зенитно-ракетные комплексы С-300. Предполагается, что украинский президент завтра повторит свое требование в обращении к Конгрессу.

CNN со ссылкой на источники отмечает, что Госдепартамент работает над тем, чтобы определить, какие страны в настоящее время имеют системы ПВО советского производства С-300. Но пока остается неясным, как Вашингтон восполнит запасы зенитно-ракетных комплексов этих стран.

Напомним, ранее Зеленский заявлял, что Украине нужны противоракетные системы, и она за них готова заплатить.

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